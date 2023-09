Iacomino: “I tifosi devono dimenticare il Napoli dello scorso anno”

Il Talent scout Gigi Iacomino parla del momento del Napoli lanciando un messaggio chiaro a tutti i tifosi partenopei.

CALCIO NAPOLI. Gigi Iacomino, talent scout, ospite del programma radiofonico “1 Football Club”, ha condiviso le sue riflessioni sul Napoli di questa stagione. “Dimenticate il Napoli dello scorso anno. Con il cambio di allenatore, cambia tutto: preparazione atletica, staff e metodologie di lavoro. Sarà un Napoli diverso, più diretto e con nuovi meccanismi di difesa da rodare,” ha detto Iacomino.

Nuovi Acquisti e Sfide Future

Secondo Iacomino, i nuovi acquisti come Lindstrom e Natan potrebbero essere cruciali per il cambio di marcia della squadra. Tuttavia, ha espresso alcune riserve su Natan, sottolineando che il giovane brasiliano potrebbe aver bisogno di più tempo per adattarsi al calcio italiano. Per quanto riguarda la prossima sfida contro il Braga, Iacomino ha avvertito che le squadre portoghesi sono note per la loro intensità e pressione alta, fattori che potrebbero mettere in difficoltà il Napoli.

Feeling con l’Allenatore e Aspettative

Iacomino ha anche toccato il tema del rapporto tra i giocatori e il nuovo allenatore. “Ci vorrà tempo per compattarsi e conoscersi. Non mi affretterei in giudizi precoci. Un successo contro il Braga potrebbe essere un punto di svolta per la squadra e il tecnico,” ha affermato.

Osimhen e le Prospettive per la Stagione

Riguardo Osimhen, Iacomino ha detto che molto dipenderà dalla capacità della squadra di assimilare le nuove proposte dell’allenatore. “Se non si crea feeling, è difficile riuscire a realizzare con regolarità. Osimhen potrebbe segnare qualche gol in meno, ma questo non mette in discussione il suo spessore,” ha concluso.