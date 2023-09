Ticketone: Ecco Come Acquistare i Biglietti per Genoa-Napoli e Braga-Napoli, per il settore sopiti

Ticketone, spiega le modalità di vendita dei biglietti per le prossime partite del Napoli, incluse Genoa-Napoli e Braga-Napoli.

CALCIO NAPOLI. Nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma su Radio CRC, è intervenuto Amedeo Bardelli, Responsabile Sport di Ticketone, per discutere vari aspetti legati alla vendita dei biglietti per le prossime partite del Napoli.

Genoa-Napoli: Attesa Decisioni Della Questura

Secondo Bardelli, la vendita dei biglietti per la partita Genoa-Napoli è in attesa delle decisioni della Questura riguardo alla gestione del settore ospiti. “Ci sono tanti chilometri d’autostrada da fare, bisogna monitorare gli spostamenti,” ha detto Bardelli, sottolineando l’importanza della sicurezza.

Braga-Napoli: Priorità agli Abbonati e Nuovo Processo Informatico

Per la partita Braga-Napoli, gli abbonati avranno la priorità e sarà necessaria la Fidelity Card. Bardelli ha anche rivelato che il processo informatico per l’acquisto dei biglietti è stato aggiornato. “Questa volta si accede direttamente alla vendita del voucher e una volta terminata la procedura prima del pagamento vengono date una serie di informazioni utili alla UEFA e alla polizia,” ha spiegato.

Vendita Libera e Affluenza al Maradona

Bardelli ha anche toccato il tema della vendita libera dei biglietti, sottolineando che se i posti non saranno esauriti dagli abbonati, la vendita sarà aperta al pubblico. Riguardo all’affluenza al Maradona nelle prime partite, ha detto che è normale una certa contrazione iniziale. “È sempre più complesso comprare i biglietti perché si devono accontentare tutte le fasce e ci sono problemi legati alla sicurezza,” ha concluso.

La vendita dei biglietti per le prossime partite del Napoli è un tema caldo tra i tifosi. Con nuove procedure e priorità per gli abbonati, è fondamentale essere informati per non perdere l’opportunità di sostenere la squadra. Amedeo Bardelli di Ticketone fornisce dettagli cruciali che ogni tifoso dovrebbe conoscere.