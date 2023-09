Biglietti Braga-Napoli in Vendita: Tutto Quello Che Devi Sapere su Prezzi e Modalità d’Acquisto

La SSC Napoli annuncia la vendita dei biglietti per la prima trasferta in Champions League contro il SC Braga. Scopri come acquistare i biglietti per il settore ospiti e i dettagli su prezzi e fasi di vendita.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La SSC Napoli ha annunciato che i biglietti per la prima trasferta in Champions League contro il SC Braga saranno in vendita a breve. Ecco tutto quello che devi sapere per assicurarti un posto nel settore ospiti dello Stadio comunale di Braga.

Braga-Napoli Come Acquistare i biglietti per il settore ospiti

I biglietti saranno disponibili per l’acquisto dal 8 settembre 2023 alle ore 15:00 fino al 12 settembre 2023 alle ore 23:59. L’acquisto può essere effettuato sul sito di Ticketone, dove sarà possibile acquistare un voucher e prenotare un posto. Una volta completata la procedura, riceverai un documento PDF via e-mail. Il biglietto digitale verrà inviato all’indirizzo e-mail registrato a partire dalle ore 12:00 del 14 settembre 2023.

Fasi di Vendita

Fase 1: Precedenza Abbonati Full 23/24

Questa fase inizierà il 8 settembre 2023 alle ore 15:00 e terminerà il 10 settembre 2023 alle ore 23:59. Durante questo periodo, la vendita sarà riservata agli abbonati della stagione 2023/24 con un abbonamento di tipologia FULL. Gli abbonati potranno utilizzare il numero della loro Fidelity Card come codice per accedere alla procedura di acquisto sul sito di Ticketone.

Fase 2: Vendita Libera

Se al termine della Fase 1 rimangono posti disponibili, la vendita libera inizierà il 11 settembre 2023 alle ore 15:00 e terminerà il 12 settembre 2023 alle ore 23:59 o fino ad esaurimento dei posti.

Prezzo del Biglietto Braga-Napoli

Il prezzo del biglietto di Braga-Napoli per il settore ospiti è fissato a €50,00, più la commissione di Ticketone per la transazione online.