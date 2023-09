Biglietti Napoli-Udinese e Napoli-Fiorentina: Tutto Quello Che Devi Sapere sui Prezzi e le Fasi di Vendita

La SSC Napoli annuncia la vendita dei biglietti per le prossime partite casalinghe contro Udinese e Fiorentina. Scopri i dettagli sui prezzi e le fasi di vendita.

CALCIO NAPOLI.Il Napoli ha annunciato che i biglietti per le prossime partite di campionato al Maradona contro Udinese e Fiorentina saranno messi in vendita a breve. Ecco tutto quello che devi sapere per assicurarti un posto allo stadio.

Fasi di Vendita

La vendita dei biglietti sarà suddivisa in due fasi. La prima fase, denominata Fase 1, sarà riservata ai titolari di Fidelity Card e inizierà alle ore 12:00 del 8 settembre 2023 per la partita contro l’Udinese e alle ore 12:00 dell’11 settembre 2023 per la partita contro la Fiorentina. Durante questa fase, i possessori di Fidelity Card avranno accesso a un periodo di pre-vendita dedicato e a prezzi vantaggiosi.

La seconda fase, o Fase 2, sarà aperta a tutti e inizierà subito dopo la conclusione della Fase 1.

Prezzi dei Biglietti

Napoli vs Udinese

Curve Inferiori: €14 (Fidelity), €20 (Vendita Libera)

Curve Superiori: €30 (Fidelity), €35 (Vendita Libera)

Distinti Inferiori: €40 (Fidelity), €45 (Vendita Libera)

Distinti Superiori: €50 (Fidelity), €60 (Vendita Libera)

Tribuna Nisida: €65 (Fidelity), €75 (Vendita Libera)

Tribuna Posillipo: €100 (Fidelity), €110 (Vendita Libera)

Napoli vs Fiorentina

Curve Inferiori: €20 (Fidelity), €25 (Vendita Libera)

Curve Superiori: €35 (Fidelity), €40 (Vendita Libera)

Distinti Inferiori: €45 (Fidelity), €50 (Vendita Libera)

Distinti Superiori: €70 (Fidelity), €80 (Vendita Libera)

Tribuna Nisida: €85 (Fidelity), €95 (Vendita Libera)

Tribuna Posillipo: €120 (Fidelity), €130 (Vendita Libera)

Fidelity Card

Se non sei ancora un possessore di Fidelity Card, puoi acquistarla direttamente al prezzo di €20 e sarà valida per tre anni. Questa card ti darà accesso a un periodo di pre-vendita dedicato e a prezzi vantaggiosi.

Supporta gli azzurri

Con i biglietti per queste partite di alto profilo che saranno presto in vendita, è il momento ideale per pianificare la tua visita al Maradona. Che tu sia un tifoso accanito o un semplice appassionato di calcio, queste partite offrono l’opportunità di vivere l’emozione del calcio italiano al massimo livello.