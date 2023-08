Napoli in Champions League: Tutto su Real Madrid, Braga e Union Berlino

Scopriamo le avversarie del Napoli nel Girone C della Champions League 2023/2024, con un focus su Real Madrid, Braga e Union Berlino. Chi sono i favoriti per avanzare?

CHAMPIONS LEAGUE NAPOLI. Il Napoli è stato inserito nel Girone C della Champions League 2023/2024. Dopo una storica qualificazione ai quarti di finale nella scorsa stagione, la squadra partenopea, guidata da Rudi Garcia, è pronta a sfidare Real Madrid, Braga e Union Berlino. Ecco una panoramica dettagliata delle avversarie del Napoli.

Real Madrid

Il Real Madrid è sempre una delle squadre favorite in ogni edizione della Champions League. Con Carlo Ancelotti alla guida, i Blancos vantano un’esperienza e un palmarès che li pone in una posizione di forza. Il Napoli vedrà nelle due sfide contro il Real un banco di prova per confermare il proprio status europeo.

Formazione Probabile (4-3-1-2): Kepa; Carvajal, Rudiger, Alaba, Garcia; Valverde, Kroos, Modric; Bellingham; Vinicius, Rodrygo.

Braga

Il Braga è tornato in Champions League dopo un’assenza di dieci anni. Terza nel campionato portoghese e con buone prestazioni nelle competizioni europee minori, la squadra potrebbe rappresentare un ostacolo non indifferente.

Formazione Probabile (4-2-3-1): Matehus; Gomez, Fonte, Niakaté, Marin; A. Horta, Carvalho; Djalò, R. Horta, Bruma; Ruiz.

Union Berlino

L’Union Berlino fa il suo debutto in Champions League dopo una crescita esponenziale negli ultimi anni. Con l’aggiunta di Leonardo Bonucci, la squadra tedesca potrebbe essere la sorpresa del girone.

Formazione Probabile (3-5-2): Ronnow; Doekhi, Leite, Knoche; Juranovic, Laidouni, Kral, Aaronson, Gosens; Behrens, Fofana.

Che Girone Aspettarsi

Dietro al Real Madrid, il Napoli sembra essere il favorito per il secondo posto, ma con l’ambizione di contendere la leadership del girone ai Blancos. Braga e Union Berlino, invece, sembrano destinate a lottare per il terzo posto e la retrocessione in Europa League. Tuttavia, l’Union Berlino potrebbe rappresentare una mina vagante nel torneo.

Il Napoli ha un girone impegnativo ma gestibile. Le sfide contro il Real Madrid saranno decisive per capire le reali ambizioni della squadra in questa edizione della Champions League. Braga e Union Berlino non sono da sottovalutare e potrebbero riservare delle sorprese. Sarà un girone da seguire con grande interesse.