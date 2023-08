Sorteggio Champions League 2023/24: Napoli nel gruppo C con Real Madrid, Braga e Union Berlino

Le italiane alla prova dell’urna: Napoli in prima fascia, Inter in seconda e Milan-Lazio in terza. Ecco il sorteggio di Champions League.

Oggi 31 agosto va in scena a Montecarlo, a Palazzo Grimaldi, il sorteggio della fase a gironi di Champions League 2023/24. Le italiane Napoli, Inter, Milan e Lazio attendono di conoscere le avversarie che affronteranno nella massima competizione europea per club.

Il Napoli, grazie allo scudetto conquistato nella scorsa stagione di Serie A, è testa di serie in prima fascia insieme alle vincitrici degli altri principali campionati, al Siviglia, detentore dell’Europa League, e al Manchester City vittorioso in Champions League. L’Inter è inserita in seconda fascia e rischia un girone di ferro. Per Milan e Lazio, entrambe in terza fascia, la strada appare in salita fin da subito.

Le insidie maggiori sono rappresentate dalla quarta fascia, con squadre meno blasonate ma competitive, squadre forti ma senza esperienza in Europa e quindi con ranking basso come Newcastle, Real Sociedad e Union Berlino. Il regolamento vieta l’accoppiamento tra club della stessa nazione, quindi se l’Inter pescasse il Liverpool eviterebbe il Newcastle.

Oltre al sorteggio vero e proprio, a Montecarlo saranno assegnati i premi UEFA per la scorsa stagione. Per il titolo di miglior allenatore dell’anno in lizza ci sono Pep Guardiola del Manchester City e gli italiani Simone Inzaghi dell’Inter e Luciano Spalletti, allenatore del Napoli la scorsa stagione.

PRIMA FASCIA

Man City

Siviglia

Psg

Barcellona

Bayern Monaco

Napoli

Benfica

Feyenoord 51.000

SECONDA FASCIA

Real Madrid 121.000

Man United 104.000

Inter 96.000

Borussia Dortmund 86.000

Atletico 85.000

Lipsia 84.000

Porto 81.000

Arsenal 76.000

TERZA FASCIA

Shakhtar 63.000

Salisburgo 59.000

Milan 50.000

Braga 44.000

Psv 43.000

Lazio 42.000

Stella Rossa 42.000

Copenaghen 40.500

QUARTA FASCIA

Young Boys 34.500

Real Sociedad 33.000

Galatasaray 31.500

Celtic 31.000

Newcastle 22.000

Union Berlino 17.000

Royal Antwerp 17.000

Lens 12.232

GIRONI CHAMPIONS LEAGUE 2023-2024

Ecco l’esito dei sorteggi di Champions League 2023/24:

GRUPPO A – Bayern Monaco, Manchester United, Copenhagen, Galatasaray

GRUPPO B – Siviglia, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens

GRUPPO C – NAPOLI, Real Madrid, Sporting Braga, Union Berlino

GRUPPO D – Benfica, INTER, Salisburgo, Real Sociedad

GRUPPO E – Feyenoord, Atletico Madrid, LAZIO, Celtic Glasgow

GRUPPO F – Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, MILAN, Newcastle

GRUPPO G – Manchester City, Lipsia, Stella Rossa, Young Boys

GRUPPO H – Barcellona, Porto, Shakhtar Donetsk, Anversa

LE DATE DEI GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023