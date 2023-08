Real Madrid vs Napoli in Champions: I Tifosi dei Blancos Rispettano i “Tre Fenomeni” Azzurri

La reazione dei tifosi del Real Madrid al sorteggio della Champions League che li vede nel Girone C con il Napoli. Un misto di rispetto e ottimismo pervade entrambe le parti.

CHAMPIONS LEAGUE NAPOLI- Il sorteggio dei gironi della Champions League ha riservato un affascinante duello nel Girone C tra il Real Madrid e il Napoli. Un ritorno a Fuorigrotta per Carlo Ancelotti, ex allenatore degli azzurri, che ora guida i Blancos. Ma come hanno reagito i tifosi del Real Madrid a questo accoppiamento? Le reazioni sono un mix di rispetto e fiducia.

Reazioni dei Tifosi del Real Madrid

Sui social media, i commenti dei sostenitori del Real Madrid variano da quelli che esprimono un profondo rispetto per il Napoli a quelli più ottimisti sulla possibilità di avanzare nel torneo. “Il Napoli è una squadra da rispettare, anche se siamo più forti”, scrive un tifoso. Un altro aggiunge: “Non sarà un girone facilissimo, il Napoli ha tre campioni come Osimhen, Kvara e Di Lorenzo. Occhio anche all’Union Berlino”.

Alcuni sono più audaci nelle loro previsioni: “Siamo nettamente favoriti”, “Ancelotti li conosce bene, andrà a Napoli per vincere e dimostrare di essere ancora il migliore”, “Puntiamo a vincere la Champions League”.

Reazioni dei Tifosi del Napoli

Anche i tifosi del Napoli sembrano ottimisti e accolgono la sfida con entusiasmo. “È sempre bello affrontare la squadra più titolata e prestigiosa al mondo, sarà una sfida molto emozionante che aiuta a crescere e a fare esperienza”, commenta un sostenitore azzurro. L’elemento Ancelotti aggiunge un ulteriore livello di interesse: “Sarà interessante confrontarci con il suo Real Madrid che ha vinto la Champions due anni fa. E poi giocare in uno stadio così prestigioso come il Santiago Bernabeu è sempre affascinante”.