Napoli-Real Madrid in Champions: Ancelotti conosce l’ambiente, ma nessuno dà la qualificazione per scontata

I tifosi del Real Madrid preoccupati dopo il sorteggio con il Napoli in Champions League: diversi i commenti sul web.

Il Real Madrid è stato inserito nel Gruppo C della Champions League 2023/2024 con il Napoli. I tifosi dei blancos hanno commentato il sorteggio sui social, mostrando grande rispetto per la squadra di Rudi Garcia.

“Il Napoli è una squadra da non sottovalutare, anche se siamo più forti” scrive un tifoso su Twitter. C’è chi mette in guardia: “Attenzione a Osimhen, Kvaratskhelia e Di Lorenzo, 3 veri fenomeni”.

Altri sottolineano le difficoltà del girone: “Non sarà facile, il Napoli quest’anno è davvero competitivo”. E ancora: “Kvaratskhelia è un giocatore che la prossima stagione vorrei vedere al Bernabeu”.

C’è ottimismo per il passaggio del turno, ma nessuno dà la qualificazione per scontata: “Siamo favoriti, ma occhio al Napoli e all’insidioso Union Berlino”.

Qualche parola anche sul ritorno di Carlo Ancelotti a Fuorigrotta da ex: “Conosce bene l’ambiente partenopeo, potrà essere un vantaggio per noi”. L’obiettivo del Real in ogni caso resta la conquista della 14esima Champions League.