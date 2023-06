Il clamoroso retroscena: De Laurentiis chiama Ancelotti, la risposta di Carletto è sorprendente

L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un clamoroso retroscena su Carlo Ancelotti e Aurelio De Laurentiis.

Continua il casting per la panchina del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis è attualmente alla ricerca di un allenatore per sostituire Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, dopo la stagione trionfale della squadra partenopea. Una lista di 40 nomi, queste le parole di De Laurentiis, in cui rientrano diversi profili: tanti i nominativi sbucati negli ultimi giorni a partire da Luis Enrique e Rudi Garcia, passando per Roberto Mancini, e arrivando addirittura a Paulo Sousa. L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha svelato un retroscena sorprendente riguardante i nomi considerati dal patron della Filmauro in questi giorni frenetici.

Tra tutti gli allenatori, sembra che ci sia stata una telefonata anche con Carlo Ancelotti, il tecnico “cacciato” dal Napoli nell’autunno del 2019 a seguito dell’ammutinamento della squadra guidata da Insigne. Il Corriere dello Sport ha rivelato i dettagli di questa telefonata, una telefonata in cui Ancelotti avrebbe cordialmente rifiutato l’incarico. Anzi, non solo Carletto. Secondo il Corriere dello Sport, sarebbero quattro gli allenatori che avrebbero declinato: “In principio fu Carletto, Ancelotti, un amico con il quale chiacchierare: telefonata di confronto, cosa penso io e cosa tu, e saluti a Florentino. Adios”.

“È un po’ quello che Thiago Motta ha risposto a De Laurentiis dopo tre ore di conversazione: niente da fare, obrigado. Danke, invece, è stato detto da Nagelsmann il tedesco. E gracias Luis Enrique: tutte le lingue del mondo. La panchina è sempre lunga.” Ha concluso Il Corriere.