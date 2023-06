Panchina Napoli: De Laurentiis riceve un clamoroso rifiuto, incerto anche l’arrivo di Italiano

Italiano potrebbe non essere la scelta definitiva per la panchina del Napoli, mentre De Laurentiis riceve un rifiuto inatteso.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra stia riscontrando ostacoli nel tentativo di trovare un nuovo allenatore. Secondo le ultime notizie riportate dal giornalista esperto di calciomercato della RAI, Ciro Venerato, il patron azzurro avrebbe ricevuto ben due rifiuti, di cui uno totalmente inatteso.

Durante un’intervista rilasciata a Tele A, Venerato ha dichiarato: “Il post Luciano Spalletti? Ci sono stati alcuni no, tra questi quello di Luis Enrique. C’è stato poi il no abbastanza inatteso da parte di Thiago Motta. Vincenzo Italiano, dopo Luis Enrique, è l’opzione più importante per il Napoli. Aurelio De Laurentiis lo conosce, lo stima e sta puntando in modo deciso su di lu. Ma l’arrivo di Italiano non è scontato”.

Venerato ha poi spiegato che De Laurentiis desidera ottenere prima l’approvazione della Fiorentina, attuale squadra di Italiano, per evitare conflitti con il proprietario del club toscano. Il presidente del Napoli non vuole compromettere i rapporti con la dirigenza dei viola.

“Deve arrivare prima il sì della Fiorentina, De Laurentiis non vuole lo scontro con il proprietario del sodalizio toscano. Il patron del Napoli non vuole rompere i rapporti con la dirigenza dei viola. Vincenzo Italiano vuole capire se può fare bene almeno quanto Luciano Spalletti. Attende di capire se la compagine azzurra sarà forte come quella del passato, all’altezza delle forti ambizioni della tifoseria dei partenopei”

Sembra dunque che il cammino verso la nomina di un nuovo allenatore per il Napoli si stia rivelando più complicato del previsto. La decisione definitiva su Vincenzo Italiano rimane incerta, mentre De Laurentiis cerca di gestire attentamente le dinamiche tra i club coinvolti.