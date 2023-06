Napoli, un altro successo oltre lo Scudetto: una nuova ‘gioia’ per ADL

Il brand del club partenopeo registra una crescita esponenziale e raggiunge il valore di 240 milioni di euro.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, può festeggiare non solo per la vittoria dello Scudetto, ma anche per un’altra grande notizia che conferma il successo in continua crescita del club partenopeo. Secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, il brand del Napoli ha registrato una crescita del 31,5% rispetto all’anno precedente, consentendo alla squadra di scalare dalla 27ª alla 18ª posizione nella classifica dei brand calcistici di quest’anno.

Il valore del brand del Napoli è ora stimato in 240 milioni di euro, posizionandosi come il secondo brand calcistico con la crescita più rapida al mondo. Questo risultato è il frutto di una gestione impeccabile da parte di De Laurentiis, che sin dalla sua assunzione nel 2011 ha saputo portare il club a nuovi livelli di successo.

La gestione di De Laurentiis ha generato ricavi per un valore complessivo di 3 miliardi di euro, testimonianza della solidità economica del club partenopeo. Il valore del brand del Napoli è aumentato del 275% negli ultimi dodici anni, aggiungendo quasi 180 milioni di euro solo in termini di valore del marchio.

Di seguito la classifica delle prime 25:

1 Manchester City $1.562 M

2 Real Madrid CF $1.513 M

3 FC Barcelona $1.425 M

4 Manchester United FC $1.412 M

5 Liverpool FC $1.411 M

6 Paris Saint-Germain $1.174 M

7 FC Bayern Munich $1.140 M

8 Arsenal FC $940 M

9 Tottenham Hotspur FC $931 M

10 Chelsea FC $893 M

11 Juventus FC $655 M

12 Club Atletico de Madrid $570 M

13 Borussia Dortmund $562 M

14 FC Internazionale $528 M

15 AC Milan $371 M

16 West Ham United FC $320 M

17 Newcastle United FC $259 M

18 SSC Napoli $249 M

19 Rasen Ballsport Leipzig $231 M

20 Aston Villa FC $222 M

21 AS Roma $212 M

22 Eintracht Frankfurt $210 M

23 Everton FC $205 M

24 Bayer 04 Leverkusen $202 M

25 Sevilla FC $196 M

Questi risultati dimostrano la crescita esponenziale del Napoli non solo sul campo, ma anche dal punto di vista del suo posizionamento come brand di successo. Il presidente De Laurentiis può quindi godersi un periodo di grande soddisfazione, consapevole di aver contribuito in modo significativo al costante sviluppo e alla valorizzazione del club partenopeo.