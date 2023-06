De Maggio: “Allenatore Napoli? Vi spiego perché De Laurentiis aspetta”

Valter De Maggio spiega perché Aurelio De Laurentiis sta aspettando a proposito dell’allenatore del Napoli

Valter De Maggio rivela perché Aurelio De Laurentiis si è preso tempo per l’annuncio del nuovo allenatore. Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ai microfoni della trasmissione Radio Goal, ha espresso il suo parere sul casting per il nuovo allenatore del Napoli in vista della prossima stagione: “De Laurentiis sta aspettando, prende tempo perché secondo me aspetta qualche allenatore che in questo momento è impegnato con un’altra squadra”. La pensa così il noto conduttore della trasmissione radiofonica che riflette sul motivo per cui il presidente azzurro non ha ancora annunciato il nuovo allenatore, nonostante la casella sia vuota per l’addio di Luciano Spalletti.

De Maggio ha inoltre proseguito: “Potrebbe aspettare Italiano dopo la finale di Conference League per capire se ci sono i margini affinché Commisso lo liberi, Mancini che dopo la Nations League potrebbe decidere di abbandonare la Nazionale, oppure Simone Inzaghi che sabato ha la finale di Champions League. Evidentemente De Laurentiis ha bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva sul nuovo tecnico che dovrà raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti in panchina”.