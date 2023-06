“Il Real Madrid non vuole Osimhen. Ancelotti preferisce un altro bomber”

Rudy Galetti ritiene che il Real Madrid non vuole Osimhen: il motivo è che Carlo Ancelotti preferisce un altro bomber

Victor Osimhen potrebbe lasciare il Napoli nel mercato estivo. Il presidente De Laurentiis preferirebbe trattenerlo ancora un anno all’ombra del Vesuvio ma tutto dipende dalle proposte irrinunciabili. A proposito delle richieste, The Telegraph ha annunciato una possibile asta per il nigeriano: “Ogni top club in Europa vuole il nazionale nigeriano. Il Napoli vuole oltre 80 milioni di sterline per un giocatore che ha segnato 26 gol in 32 presenze in questa stagione. Ancora una volta, Manchester United e Real Madrid potrebbero confrontarsi per un giocatore che ha il profilo di età ideale per muovere grandi capitali quest’estate, ma anche il Chelsea potrebbe essere nel mix”.

Per Galetti il Real Madrid preferisce Harry Kane a Victor Osimhen

Anche Real Madrid interessato? Ai microfoni di AreaNapoli.it, il giornalista ed esperto di mercato, Rudy Galetti, ha smentito l’interesse del Real Madrid per il centravanti del Napoli: “Su Osimhen potrebbe scatenarsi a breve un’asta tra le big inglesi e ci inserisco anche il Bayern Monaco. Ma escludo che possa andare al Real Madrid. Dopo l’addio di Benzema, gli spagnoli andranno forti su Harry Kane che costa oltre 100 milioni di euro e potrebbe lasciare il Tottenham. Osimhen non è ritenuto adatto al gioco di Carlo Ancelotti“.