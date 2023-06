Venerato: “Il Napoli monitora tre allenatori, non dieci. Ecco il nome più caldo”

Ciro Venerato rivela che il Napoli monitora tre allenatori, non dieci, ed indica il nome più caldo per la panchina azzurra

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha espresso il suo parere sulle notizie di calciomercato ai microfoni di 1 Station Radio, nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’: “De Laurentiis non segue 10 profili come ha detto. Dov’è la verità allora? Il patron azzurro ne segue solo 3, al massimo 4. Il nome più caldo, in questo momento, è Vincenzo Italiano. Anche perché, è quello più adatto alla filosofia di gioco del Napoli. Tra l’altro, è anche una sorta di pupillo di De Laurentiis. Ricorderete, sicuramente, quando dopo la partita di Coppa Italia contro lo Spezia, gli fece i complimenti”.

Per Venerato Italiano è l’allenatore più adatto alla filosofia di gioco del Napoli

Ha poi proseguito: “Demme alla Fiorentina nello scambio con Italiano? Potrebbe essere lui il giocatore, oppure qualcun altro. Tra l’altro, non è escluso che, siccome il procuratore di Italiano è Fali Ramadani, può darsi che si potrebbe discutere anche per Milenkovic, visto che al Napoli serve un difensore al posto di Kim. Una cosa è certa…l’annuncio del prossimo allenatore, che si siederà sulla panchina della squadra partenopea, arriverà prima del 30 giugno”.

“Giuntoli? Ha un accordo totale con la Juventus. Ora si sta facendo le vacanze a Capri, poi, raggiungerà Istanbul per vedere la finale di Champions. Ad ogni modo, firmerà un contratto con i bianconeri di almeno 5 anni”.