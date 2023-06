De Laurentiis punta su Osimhen: super ingaggio e clausola. I dettagli

De Laurentiis studia il piano per trattenere Osimhen al Napoli: rinnovo e clausola di rescissione. Ultime notizie di calciomercato Napoli.

Calciomercato Napoli – Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta cercando di pianificare un modo per trattenere Victor Osimhen il più a lungo possibile. Oltre alle questioni legate all’allenatore, De Laurentiis deve anche affrontare le insidie del mercato. Dopo la partenza imminente di Kim Min-jae, in trattativa con il Manchester United che dovrebbe pagare la sua clausola di rescissione, ora deve considerare anche la possibile partenza di Victor Osimhen.

Napoli: futuro Osimhen

L’attaccante nigeriano, che si trova al suo terzo anno in Italia, ha raggiunto la consacrazione anche a livello internazionale. Anche se ha ancora due anni di contratto, potrebbe decidere di lasciare il club dopo un ciclo culminato con la vittoria dello scudetto. “La decisione spetta al presidente“, ha dichiarato Osimhen, avviando così il classico gioco del mercato calcistico. È evidente che il giocatore è pronto a valutare offerte importanti che dovranno poi essere sottoposte all’approvazione del Napoli.

Osimhen è consapevole delle intenzioni di De Laurentiis, che chiederà una cifra molto alta per lasciarlo partire. Tuttavia, prima di tutto ciò, il presidente farà un tentativo per trattenerlo. Le partenze già certe di Spalletti e Kim, insieme alla possibile partenza del direttore sportivo Giuntoli, potrebbero essere sufficienti. Perdere anche Osimhen renderebbe difficile il periodo successivo alla vittoria dello scudetto, soprattutto per il nuovo allenatore che si troverebbe in una situazione complessa, con il rischio di perdere tutto in campionato e con ambizioni molto elevate per la Champions League.

De Laurentiis vuole tenere Osimhen: il piano

È ovvio che il Napoli non ha bisogno di liquidità, né di fare incassi. Per questo motivo, a breve ci sarà un incontro tra De Laurentiis e l’agente di Osimhen, forse già durante questa settimana. Tutto ciò avverrà prima della partenza di De Laurentiis per gli Stati Uniti, dove resterà fino alla fine del mese.

Probabilmente, Osimhen farà presente che desidera partire in caso di offerte interessanti, mentre il presidente azzurro risponderà con una proposta di rinnovo. Il piano dovrebbe essere molto simile a quello che il Borussia Dortmund ha messo in atto per Haaland nel 2020. L’idea è quella di offrire un rinnovo di contratto molto sostanzioso, che si parla di 7 milioni di euro, rispetto ai 4,5 milioni attuali. Il salary cap sarebbe mantenuto poiché il Napoli risparmierebbe tagliando altri stipendi, in particolare quelli di Zielinski e Lozano.