Giuntoli vuole la Juve, rinuncia a stipendi e bonus: De Laurentiis punta i piedi. Lo scenario

Calcio Napoli le notizie di oggi – Cristiano Giuntoli alla Juve è un problema ancora da risolvere, Aurelio De Laurentiis non vuole liberarlo.

Nelle ultime ventiquattro ore i piani della Juventus sono cambiati. Carlo Laudisa su Gazzetta dello Sport scrive che lo scenario è totalmente mutato.

Giuntoli aveva dato ampie garanzie ai dirigenti bianconeri, era pronto a liberarsi dal Napoli per passare alla Juve. L’abbraccio tra Giuntoli e De Laurentiis durante la festa scudetto e quel: “Grazie di tutto” sembrava fosse l’atto conclusivo.

Juve-Giuntoli: De Laurentiis cambia lo scenario

Per trasferirsi in bianconero Giuntoli è pronto anche a fare sacrifici economici: rinuncia a bonus e stipendi. Insomma il direttore sportivo del Napoli vuole la Juventus ad ogni costo, ma ha ancora un anno di contratto con il Napoli e questo non si può cambiare.

Sempre su Gazzetta si legge che l’ottimismo in casa bianconera è tramontato. Anche perché De Laurentiis ha detto a giuntoli: “Mi chiamino direttamente se la Juventus ci tiene ad averti“. Una richiesta che in casa bianconera non hanno mai preso in considerazione e che non faranno. Anche perché non hanno intenzione di investire soldi per liberare Giuntoli. Ecco perché la Juventus ha virato su Manna, traghettatore in visto della scadenza di contratto di Giuntoli nel 2024.