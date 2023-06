Napoli, il labiale di Giuntoli a De Laurentiis durante la festa Scudetto non è sfuggito alle telecamere: Segnale di mercato? -VIDEO

Il labiale di Cristiano Giuntoli a De Laurentiis captato dalle telecamere durante la festa scudetto ha alimentato le voci di mercato.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La festa scudetto del Napoli ha riservato momenti di sorpresa, oltre che di gioia. Tra questi, un dettaglio ha attirato l’attenzione dei più attenti osservatori: il labiale di Cristiano Giuntoli a De Laurentiis. Tre parole che hanno amplificato le voci di un possibile passaggio alla Juventus del dirigente azzurro.

Il Napoli ha celebrato lo scudetto al Maradona, in una serata ricca di musica e festeggiamenti. Tra i momenti salienti, l’addio ufficiale di Luciano Spalletti, che ha deciso di lasciare il club, e forse anche quello di Giuntoli.

Nel corso della premiazione, Giuntoli ha sussurrato qualcosa a De Laurentiis. Un “grazie di tutto” che ha fatto pensare a molti a un saluto definitivo. Nonostante i rumors circolanti da tempo, non c’è ancora nulla di ufficiale.

Potrebbe essere semplicemente un ringraziamento per l’opportunità avuta, come già espresso in passato dal dirigente toscano. O potrebbe essere l’anticipazione di un addio.

Se l’addio dovesse essere confermato, il Napoli si troverà a dover ripartire con un nuovo allenatore e con un nuovo direttore sportivo. Un cambiamento importante, che potrebbe segnare un nuovo corso per il club partenopeo. Le prossime settimane diranno se i tifosi dovranno salutare un altro pilastro del Napoli o se le parole di Giuntoli non erano altro che un semplice ringraziamento.