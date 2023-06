Nuovo Stadio Maradona: De Laurentiis ci crede, che spettacolo senza pista – Foto

Scopri le ultime novità sulla trasformazione dello Stadio Maradona del Napoli: più posti, pista d’atletica eliminata e un accordo di 99 anni. Aggiornamenti sul progetto in corso.

La SSC Napoli sta lavorando per cercare di offrire ai suoi tifosi azzurri uno stadio sempre più moderno. Il presidente De Laurentiis ha molte idee e sta pensando ai lavori da fare presso lo stadio Diego Armando Maradona.

Stadio Maradona: incontro tra Napoli e il Comune per i lavori

Tutti stanno lavorando per il bene del Napoli. La società e il Comune si riuniranno nelle prossime settimane per un incontro tra il presidente De Laurentiis e il Sindaco Manfredi, al fine di cercare di migliorare lo stadio del Napoli sotto ogni aspetto. Non c’è più l’intenzione di ridurre i posti, come si era ipotizzato nel lontano 2015 quando il Comune aveva respinto il progetto della società. Ora, al contrario, si desidera aumentare la capienza, considerando le continue partite con il tutto esaurito e la frenetica corsa per l’acquisto dei biglietti.

Per questo motivo, si sta pensando a uno stadio Maradona con più posti, lavorando per rimuovere la pista d’atletica come già annunciato in precedenza. Il prossimo 30 giugno scadrà la convenzione per l’utilizzo dello stadio, e per questo motivo Manfredi e De Laurentiis si incontreranno, magari per discutere di un accordo di utilizzo dello stadio Maradona per 99 anni, come dichiarato dal presidente del Napoli. La risposta del Sindaco al Corriere del Mezzogiorno sta avvicinando le parti:

“Appena il Napoli ci presenterà una proposta, un piano di fattibilità dal punto di vista tecnico ed economico, lo valuteremo attentamente, tenendo sempre presente e proteggendo l’interesse pubblico.”