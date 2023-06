Gazzetta – Napoli chiama: Mancini stupito e infastidito

Calcio Napoli tutte le notizie – Luciano Spalletti lascia il club campione d’Italia, Aurelio De Laurentiis ha pensato a Roberto Mancini.

Il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio è stato bloccato dalla Figc. Mancini ha un contratto fino al 2026 e si gioca dal 14 al 18 giugno 2023 la fase finale della Nations League. Nessuna distrazione è ammessa per l’Italia che non ha centrato le ultime due qualificazioni ai Mondiali e deve risollevare la sua immagine.

Gazzetta dello Sport racconta la reazione di Mancini alla chiamata del Napoli di Aurelio De Laurentiis: “Ieri mattina l’umore di Roberto Mancini galleggiava fra lo stupito e l’infastidito. Molto infastidito. Stupito perché leggere di un suo contatto diretto con Aurelio De Laurentiis, e della proposta di sedere sulla panchina del Napoli dopo la Nations League, è una cosa che non ha fondamenti di verità.

E nel leggerla gli è anche scappato un sorriso, di quelli che in realtà non sanno di divertimento e nascono dal sospetto di come certe notizie possano venir fuori. Infastidito perché si è sentito un po’ preso in mezzo: non sono questi i rumors che lusingano un allenatore“.