Napoli: contatti diretti con Mancini, ma arriva il blocco. Tre settimane per la verità

Notizie Calcio Napoli – Aurelio De Laurentiis ha contattato Roberto Macini, commissario tecnico dell’Italia. C’è lo stop della Figc.

Da parte della Federazione Italiana Giuoco Calcio è arrivata una smentita ufficiale sul contatto tra il Napoli di De Laurentiis e Mancini. Ma Corriere dello Sport nell’edizione odierna conferma questi contatti. Mancini però ha un contratto fino al 2026 e poi dal 14 al 18 giugno l’Italia sarà impegnata a giocare la Nations League, quindi non può permettersi distrazioni.

Nuovo allenatore Napoli: Figc ferma Mancini

Ma dalla nota della Figc si evince comunque che non c’è alcuna disponibilità a liberare in anticipo Roberto Mancini. Quindi il Napoli dovrà cercare un altro allenatore.

Aurelio De Laurentiis durante la festa scudetto, ha detto che ci sarà tutto il mese di giugno per scegliere il nuovo tecnico. Il patron del Napoli è sempre molto teatrale e sa anche lui che perdere tutto il mese di giugno sarebbe un po’ azzardato. Ma in casa azzurra si vogliono fare le cose per bene e quindi si prenderanno tutto il tempo a disposizione.

Già da mercoledì prossimo sarà il giorno buono per cominciare a parlare intensamente con Vincenzo Italiano che mercoledì sera si gioca la finale di Conference League con la Fiorentina. Restano in piedi i nomi di Christophe Galtier e Rafa Benitez. Ma il casting di De Laurentiis deve ancora cominciare.