De Laurentiis frecciata a Spalletti? “Con questa squadra puoi vincere pure tu…”

Aurelio De Laurentiis ha parlato al termine di Napoli-Sampdoria e durante la festa scudetto, un riferimento anche al nuovo allenatore.

La festa scudetto del Napoli viene trasmessa in diretta su Rai 2. Proprio il giornalista della Rai ha chiesto a De Laurentiis: “Ci può dire chi sarà il nuovo allenatore del Napoli?“.

Una domanda a cui De Laurentiis ha risposto: “Il nuovo allenatore del Napoli potresti essere tu” ha detto scherzando il presidente al giornalista della Rai, poi ha aggiunto: “Anche perché Napoli ti aiuta molto e con la squadra che abbiamo, potresti vincere anche tu“.

Sicuramente è stata una battuta quella del presidente del Napoli, ma a molti è sembrato anche una frecciatina a Spalletti, come per dire che la squadra era così forte che il merito non è del tecnico, come dicono tantissimi tifosi azzurri, ma soprattutto dei calciatori e di chi ha costruito la squadra.

Non dimentichiamoci che proprio De Laurentiis ha voluto rivoluzionare la rosa azzurra prima dell’avvio della stagione 2022/23, costruendo poi la rosa che ha vinto lo scudetto.