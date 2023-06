Sky: “Frenata Juve su Giuntoli. il club bianconero pronto ad annunciare il nuovo ds. ADL vince ancora”

La Juventus si arrende su Cristiano Giuntoli, legato al Napoli fino al 2024. La squadra bianconera si appresta ad ufficializzare Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La partita è stata giocata e, ancora una volta, sembra che Aurelio De Laurentiis sia uscito vincitore. L’attuale patron del Napoli ha rifiutato di liberare Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del club partenopeo, che avrebbe potuto trasferirsi alla Juventus. A confermare la notizia è Giovanni Guardalà, giornalista di Sky Sport, secondo cui la Juventus avrebbe deciso di non insistere per Giuntoli.

Intervenendo a Sky Sport, Guardalà ha tracciato un quadro chiaro della situazione: “C’è una frenata per l’arrivo di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Il dirigente non si è ancora liberato del contratto che lo lega al Napoli e a De Laurentiis fino al giugno 2024. Sappiamo quanto siano complicati quei contratti“. Questo, tuttavia, non significa che la Juventus abbia completamente chiuso la porta a Giuntoli.

Nel frattempo, però, la Vecchia Signora ha dovuto guardare altrove e si appresta ad ufficializzare Giovanni Manna come direttore sportivo della Prima Squadra. Questo non esclude un possibile futuro arrivo di Giuntoli, che, come ha ribadito Guardalà, potrebbe ancora unirsi alla squadra bianconera una volta che si libererà del suo attuale contratto: “Una volta che Giuntoli si libererà, subito, tra un mese o a scadenza naturale nel 2024, il matrimonio con la Juventus ci sarà.”

Ma fino a quel momento, la Juventus ha bisogno di pensare al suo futuro immediato, e per questo ha scelto Manna. Guardalà ha aggiunto: “Giovanni Manna, a quanto ci risulta, la prossima settimana, nei prossimi giorni, verrà ufficializzato. Ma, ripeto, questo non significa che con Giuntoli si sia rotto qualcosa. Arriverà, ma non si sa quando.”

Questa mossa della Juventus sembra confermare il potere di De Laurentiis nel calcio italiano. Il patron azzurro ha dimostrato ancora una volta di saper mantenere i propri pezzi pregiati, nonostante l’interesse di club di alto livello. La decisione della Juventus di non insistere per Giuntoli può essere vista come un altro successo per De Laurentiis, che continua a mantenere la sua squadra competitiva nonostante le sfide.

In un panorama calcistico in continuo cambiamento, la Juventus ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di adattarsi e di guardare avanti. Mentre i tifosi bianconeri aspettano l’ufficializzazione di Manna, è chiaro che il club torinese non smette di pensare al proprio futuro, con o senza Giuntoli.