Simeone Dedicato Gol a Maradona: Ecco chi c’era in tribuna

L’attaccante del Napoli Simeone dedica il suo gol a Maradona, rivolgendosi alla tribuna. Un gesto simbolico che ha un retroscena bellissimo.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nella vittoria del Napoli contro la Sampdoria, l’attaccante azzurro Simeone ha offerto uno spettacolare omaggio a Diego Maradona, dedicandogli il suo gol del 2-0. Ma chi era l’oggetto di questa dedica tanto commovente e significativa?

Simeone, affettuosamente noto come Cholito, ha voluto onorare la famiglia di Diego, presente allo stadio. Da qualche giorno, la storica moglie di Diego e una delle sue figlie, Giannina, si trovano in città. In un campionato che ha visto il Napoli siglare trionfi decisivi, l’ultimo gol di un argentino non poteva che essere dedicato alla memoria di Maradona.

Simeone aveva un legame speciale con Maradona, un’amicizia profonda che l’ha spesso portato a parlare di Diego durante le interviste. In segno di questa amicizia, Maradona gli aveva regalato una delle sue magliette, un cimelio che Simeone conserva come il più prezioso dei suoi tesori. Questa maglia, la numero dieci azzurra, è diventata il simbolo di un’era e di un legame indimenticabile.

In quella che si è rivelata la partita più importante, Simeone ha deciso di rendere omaggio al suo amico e mentore, scendendo in campo con la maglia che per i tifosi del Napoli è il ricordo più dolce di Maradona.

Era passato un lungo periodo, ben 33 anni, dall’ultimo Scudetto che Maradona aveva regalato ai partenopei, un trionfo rimasto nella storia. Oggi, il Napoli ha di nuovo raggiunto quel traguardo grazie alla vittoria contro la Sampdoria, a cui ha contribuito un emozionato Simeone.

Subito dopo il suo gol, Simeone ha dedicato la rete a Maradona, un gesto simbolico che ha toccato il cuore di tutti i napoletani. Ancora una volta, le gesta di Maradona risuonano nello stadio del Napoli, un ricordo indelebile che, in un certo senso, lo rende presente in ogni momento di gloria del club. Un ricordo vivo e forte, come il legame tra Simeone e il grande Diego.