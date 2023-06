Zielinski il pianto d’addio al Napoli: Samardzic in arrivo!

Notizie Calcio Napoli – Piotr Zielinski pronto a dire addio, il centrocampista non trova l’accordo per il rinnovo. C’è Lazar Samardzic.

Sontuoso, con un’eleganza ed una tecnica infinita, si discontinuo, ma a calciatori del genere si concede tutto. Magari fa arrabbiare perché con la sua tecnica, con il suo destro e sinistro può fare qualsiasi cosa, ma non si può mai odiare, ma solo amare.

È Piotr Zielinski giocatore sontuoso, sopraffino, di un altro livello. Uno che se riuscisse a credere di più in se stesso farebbe cose ancora più importanti. Ma il polacco resta un giocatore fantastico, uno che sente Napoli dentro. La sua immagine disteso sul prato dello Stadium al gol di Raspadori contro la Juve resterà nella storia. Perché in quel momento Piotr ha detto: “Si, ce l’abbiamo fatta“.

Lui che aveva assaporato lo scudetto con Sarri, ma anche con Spalletti, è riuscito a vincerlo da protagonista nella stagione 2022/23. Gli occhi lucidi all’uscita dal campo in Napoli-Sampdoria fanno capire quanto fosse emozionato. “Vorrei essere in mezzo a loro” ha detto ad Elmas, riferendosi alla volontà di essere tra gli ultras.

Eppure Zielinski sembra destinato ad andare via da Napoli. Gazzetta parla di un addio praticamente già fatto. Anche perché ha un solo anno di contratto ed un rinnovo che non è stato nemmeno avviato, mentre per Lobotka, Anguissa ed altri è stato pure formalizzato. Zielinski guadagna 3,5 milioni di euro a stagione e pare che De Laurentiis non voglia aumentare l’ingaggio, anzi diminuirlo. A queste condizioni è difficile trattenerlo.

Calciomercato Napoli: via Zielinski, c’è Samardzic

Al posto di Zielinski è già pronto Lazar Samardzic: gioiello dell’Udinese, un altro con classe pura ed un tiro spaziale (ne sa qualcosa proprio il Napoli ndr). Il costo del cartellino di Samardzic è di 15 milioni di euro, i buoni rapporti tra De Laurentiis e Pozzo possono fare il resto, anche perché il Napoli lo segue da tempo e piaceva moltissimo a Spalletti.