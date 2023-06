Napoli, nuovo allenatore: avanza Benitez, è il porto sicuro di De Laurentiis

Nuovo allenatore del Napoli, il nome di Rafael Benitez prende quota, insieme a quello di Vincenzo Italiano.

Il percorso è ancora lungo, Aurelio De Laurentiis ha detto che ha una rosa di venti nomi. Ma questo è il modo di fare, teatrale, del presidente del Napoli che è pur sempre un imprenditore cinematografico e sa perfettamente come fare show, senza svelare notizie importanti.

Allenatore Napoli: i nomi caldi sono Benitez e Italiano

Secondo Gazzetta dello Sport al momento ci sono due nomi da tenere ben fissati in testa e sono quelli di: Rafael Benitez e Vincenzo Italiano.

Italiano – L’allenatore della Fiorentina si gioca mercoledì sera la finale di Conference League contro il West Ham. De Laurentiis non affonderà il colpo prima per rispetto di Commisso e dell’agente Ramadani. Lui è il profilo giusto, gioca con il 4-3-3, esprime un ottimo calcio e sarebbe disponibile al trasferimento. Ovviamente bisogna capire se la Fiorentina lo vuole liberare. In caso contrario, De Laurentiis non farà sgarbi a Commisso.

Benitez – Per il Napoli è una sorta di porto sicuro. Il suo nome avanza spedito nelle gerarchie di Aurelio De Laurentiis, che ovviamente deve avere più piani a disposizione. I rapporti tra Benitez e De Laurentiis sono rimasti ottimi. È un grande conoscitore di calcio, profilo internazionale e passato vincente. Sarebbe il profilo buono per puntare a fare un buon risultato in Champions League.