Kim saluta Napoli, agente: “Viaggio meraviglioso in Italia”

Notizie Calcio Napoli – Kim min-Jae lascia Napoli, il suo agente fa capire che il difensore cambierà maglia durante il calciomercato.

Da settimane si parla di un addio imminenze da parte di Kim, ma sembrava che qualcosa potesse succedere, magari anche alla fine si riuscisse a bloccarlo.

Calciomercato: Kim lascia Napoli

Ed invece dopo appena una stagione con il Napoli che ha vinto lo scudetto, arriva l’addio di Kim. Le parole dell’agente del difensore lasciano spazio a pochissime interpretazioni.

Dee Hong attraverso il suo profilo LinkedIn ha scritto: “È stato un viaggio meraviglioso in Italia e sono molto felice di vedere questo ragazzo concludere con i migliori risultati, lo scudetto e il miglior difensore della Serie A. Kim Min-jae, la tua grinta e la tua passione lo hanno reso possibile. Sono orgoglioso di te”.

Insomma sembra proprio che il futuro di Kim sia lontano da Napoli. Grazie alla clausola rescissoria presente nel contratto di Kim, qualsiasi club straniero può acquistare il giocatore per una cifra di circa 60 milioni di euro. Insomma un budget non impossibile per i top club europei che hanno fiutato in poco tempo l’affare. Kim molto probabilmente andrà al Manchester United.