Milan Flop: Maldini e Massara addio, terremoto rossonero

Milan sia Maldini che Massara lasciano il club rossonero a causa di divergenze con la società gestita da Cardinale.

Nell’ambito del calciomercato estivo, una notizia dirompente ha scosso il mondo del calcio italiano. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, l’era di Paolo Maldini e Frederic Massara al Milan sembra essersi ufficiosamente conclusa. La decisione, presa dalla società, è giunta dopo un colloquio con Cardinale, lasciando intendere che i due dirigenti non rientrino più nei piani del club rossonero.

Sebbene la notizia non sia ancora stata ufficialmente comunicata, ci si aspetta che la conferma arrivi nelle prossime ore. È evidente che la scelta sia stata presa senza possibilità di ricucire o avviare un confronto. Secondo quanto riferito da Di Marzio, una possibile soluzione potrebbe essere quella di conferire maggiori poteri a Giorgio Furlani, assente nell’incontro di stamattina. A lui verrebbe affiancato Geoffrey Moncada, che avrà il compito di gestire il settore del mercato.

Le motivazioni precise di questa decisione non sono ancora state diffuse, ma sembra che le frizioni tra la società e i dirigenti fossero presenti da tempo. Paolo Maldini avrebbe auspicato un investimento più consistente per il budget, mentre la società sembra non aver apprezzato il lavoro svolto sul mercato fino a questo momento.