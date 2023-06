Affare Osimhen, Zuliani punge: “Caro Grassani, cosa mi dici di questa inchiesta?”

La frecciata del giornalista Claudio Zuliani al legale del Napoli Grassani sull’affare che ha portato Osimhen dal Lille al club azzurro.

Claudio Zuliani non le manda a dire. Il giornalista ha voluto mandare una chiara frecciata al legale del Napoli, Mattia Grassani, tornando sul tanto discusso affare Osimhen che ha portato il nigeriano dal Lille al Napoli per 50 milioni di euro e una contropartita tecnica composta da Manzi e altri tre calciatori: Luigi Liguori, Ciro Palmieri e Orestis Karnezis.

Zuliani ha detto la sua attraverso un video pubblicato sul suo canale YouTube rispondendo a Grassani in riferimento al suo intervento di qualche giorno fa al Tg. Ecco le sue parole riportate da Juventusnews24.com:

“La cosa più interessante è che lui dice che non ha precedenti questa cosa. Qui casca l’asino. 90mila euro di multe per le due squadre milanesi per le plusvalenze non è un precedente che ha tracciato la via? E quelle del 2002-2003 fatte dai giovincelli delle due milanesi non hanno tracciato un precedente? Caro Grassani, se ad oggi è aperta un’inchiesta sul Napoli che ha preso il capocannoniere del campionato senza far mai arrivare dei giovani a destinazione e che ora giocano in nessun campionato in giro per l’Europa? Non è precedente?”.