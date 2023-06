Spalletti, quanto amore da e per Napoli. Il messaggio del tecnico è da brividi – FOTO

Luciano Spalletti ha voluto salutare la squadra e Napoli con un bellissimo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram.

Luciano Spalletti rimarrà nel cuore di tutti, sempre e comunque. Il tecnico di Certaldo ha salutato il Napoli nella giornata di ieri in cui è andata in scena l’ultima di campionato con la Sampdoria, gara vinta dagli azzurri grazie alle reti su rigore di Osimhen e a quella del raddoppio firmata Giovanni Simeone. E’ stata anche l’ultima di Spalletti alla guida dei partenopei, dopo due anni di vittorie, sconfitte, pareggi, gioie e critiche. Non è mancato nulla, ma il lavoro del tecnico all’ombra del Vesuvio alla fine ha dato i suoi frutti e si è concluso nel migliore dei modi possibili: la vittoria dello Scudetto che mancava all’ombra del Vesuvio da 33 anni.

Spalletti ora trascorrerà il suo tempo in famiglia, dedicandosi anche alla campagna che lui ama e prendendosi un anno sabbatico. A prendere il suo posto si spera sarà un allenatore degno di nota che possa continuare il lavoro straordinario del tecnico.

Nel frattempo, Spalletti ha voluto salutare la squadra attraverso il suo profilo Instagram: “Grazie Guagliú! Grazie Napoli! Vi voglio bene assaje!”.