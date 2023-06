Scudetto Napoli, da Salerno: “Meglio la vittoria degli azzurri che della Juventus”

L’avvocato della Salernitana si è soffermato sullo Scudetto vinto dal Napoli a dispetto di altre squadre come la Juventus.

Scudetto Napoli – Quando tutti sulle griglia di partenza ad agosto si aspettavano probabilmente il ‘solito’ campionato con la superiorità indiscussa delle due milanesi o della ‘solita’ Juventus, ecco a voi che c’è stato il tanto atteso capovolgimento di scena (finalmente!). Abbiamo dovuto aspettare 33 anni, ma il momento che tanti napoletani aspettavano è finalmente giunto.

Questo Napoli ‘megagalattico’ ci ha regalato uno stravolgimento senza precedenti, riportando gioia, serenità, festeggiamenti, introiti (e aggiungiamoci anche polemiche, ma quelle non sono mai mancate) nell’ambiente partenopeo dove il tanto ambito Scudetto mancava da troppo tempo. Ma dopo le ‘cantilene’ continue dei pro Juve, Milan o Inter, questa volta ad alzare il desiderato trofeo è proprio una squadra del Sud, quella forse meno ‘accreditata’. E ad aggiungersi ai festeggiamenti c’è anche la gente del Sud,

Scudetto Napoli, da Salerno: “Meglio che vincano club come gli azzurri o la Salernitana”

Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana, è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, soffermandosi proprio sulla vittoria dello Scudetto da parte del Napoli e dunque da parte di una squadra del Sud.

“Siamo tutti contenti per quanto il Napoli ha fatto per l’intero movimento calcio. Meglio che vincano club come gli azzurri o la Salernitana, anziché club come la Juventus o le solite note, che magari cambiano poco dal punto di visto della competitività. Quando la competitività aumenta, c’è un arricchimento totale anche per tutte le altre del campionato. Questo risultato arriva in un momento storico completamente diverso rispetto al passato, per cui anche i significati sono tali. Non abbiamo visto ancora nulla di quanto lo Scudetto del Napoli inciderà nel futuro del movimento calcio italiano e campano”.

L’avvocato del club granata si è detto dunque soddisfatto della vittoria del Napoli, a discapito della solita ‘tarantella’ che si ripeteva.