Napoli Campione d’Italia: Ecco quanto ha guadagnato con la vittoria dello Scudetto

Scopriamo quanto ha guadagnato il Napoli con la storica vittoria dello Scudetto 2022-2023, analizzando premi e benefici economici connessi al trionfo in Serie A.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. La magica stagione 2022-2023 del Napoli si è conclusa con la conquista del terzo Scudetto della sua storia, il primo dopo ben 33 anni dall’epoca d’oro di Diego Maradona. Una vittoria storica, che porta con sé non solo prestigio, ma anche significative ricompense economiche. Ma di quanto stiamo parlando esattamente? Analizziamo insieme i dettagli.

Il montepremi della Lega Calcio per la stagione 2022-2023 ammonta a 162 milioni di euro, escluso il paracadute per le squadre retrocesse. Da questa cospicua somma, il Napoli, campione d’Italia, porterà a casa ben 23,4 milioni di euro. A questo si aggiungono ulteriori 10 milioni di euro per la qualificazione in Champions League.

Il bottino totale per il club azzurro, quindi, ammonta a 33,4 milioni di euro, una somma significativa che si unisce all’euforia della vittoria e al prestigio legato alla conquista del tricolore. La seconda classificata nella Serie A, invece, guadagnerà 7,5 milioni di euro, mentre la terza 5 milioni e la quarta 2,5 milioni.

Ma le ricompense economiche non si esauriscono qui. Oltre ai premi diretti, la vittoria dello Scudetto comporta l’incremento delle entrate legate ai diritti televisivi. Questi ultimi vengono infatti distribuiti tra i venti club partecipanti alla Serie A, sulla base del loro piazzamento nella classifica finale.

In sintesi, il Napoli ha ottenuto un considerevole guadagno grazie alla vittoria dello Scudetto. Questo, combinato con il prestigio sportivo e l’entusiasmo dei tifosi, rende la stagione 2022-2023 un momento di vero e proprio trionfo per il club partenopeo. Un risultato da celebrare, che mette in evidenza quanto il calcio possa essere non solo una questione di passione, ma anche una fonte di ricavi significativi.

Non resta che attendere la prossima stagione, per vedere come il Napoli saprà investire queste risorse e se riuscirà a confermarsi al vertice del calcio italiano.