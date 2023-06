Quando inizia la Serie A 2023/24? Svelate le date

La Lega Serie A ha diramato ufficialmente le date per quanto riguarda la stagione 2023/24. Si parte la terzultima settima di agosto.

Ieri è terminata una stagione strabiliante, quella che ha visto dominare in lungo e in largo il Napoli di Luciano Spalletti che ha concluso il percorso con la vittoria di ieri contro la Sampdoria firmata Osimhen e Giovanni Simeone.

L’ultimo ballo, ma anche l’ultima di un grande condottiero come il tecnico di Certaldo che non guiderà il Napoli la prossima stagione. Chi ci sarà alla guida degli azzurri? Sono tanti i nomi che si susseguono, ma ancora nulla di confermato. Nel frattempo però vediamo quando inizia la stagione di Serie A 2023/24.

Serie A 2023/24: svelate le date

La Lega Serie A ha annunciato ufficialmente le date per la stagione 2023-2024. I tifosi dovranno pazientare fino alla terza settimana di agosto per veder tornare in campo le squadre di Serie A.

La Serie A 2023-2024 prenderà il via domenica 20 agosto 2023 e si concluderà domenica 26 maggio 2024. Come di consueto, 20 squadre si sfideranno in partite di andata e ritorno. Saranno presenti alcune pause per le competizioni internazionali nazionali che si svolgeranno durante il campionato. Le date di queste pause saranno le seguenti: 10 settembre 2023, 15 ottobre 2023, 19 novembre 2023 e sabato 30 dicembre 2023. Di seguito le date:

Inizio Serie A domenica 20 agosto 2023

– Pausa Nazionali 15 ottobre 2023 – Pausa Nazionali 19 novembre 2023 – Pausa Nazionali sabato 30 dicembre 2023

– Turno di campionato (senza squadre impegnate nella Supercoppa italiana) sabato 6 gennaio 2024. Le squadre impegnate nella final four del torneo sono Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina.

– Turno di campionato domenica 26 maggio 2024 – Fine Serie A.