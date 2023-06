Tuttosport si sbilancia: una prima pagina clamorosa da Torino – FOTO

La prima pagina di Tuttosport si colora d’azzurro dopo l’ultima di campionato che ha consegnato lo Scudetto al Napoli.

Una stagione straordinaria quella condotta dall’armata di Luciano Spalletti che ha concluso l’attuale campionato di Serie A 2022/23 nel migliore dei modi: con la vittoria dello Scudetto che mancava all’ombra del Vesuvio da troppo tempo. Tutti si sono arresi a Victor Osimhen e compagni che ancora una volta, nella 38esima giornata, hanno dimostrato la loro superiorità contro la Sampdoria battendo i blucerchiati per 2-0. Una stagione che non lascia indifferenti nemmeno chi, nel corso del campionato, non ha elogiato a dovere le prestazioni dei partenopei.

Parliamo ad esempio dell’edizione odierna di Tuttosport che questa mattina ha aperto in prima pagina con un titolo d’eccezione: “Napule è tre culure”. Un qualcosa di clamoroso dato che molte altre volte, nel corso della stagione, le vittorie degli azzurri, seppur meritate, passavano comunque in secondo piano nel quotidiano torinese che sottolineava quanto più si poteva estrapolare di buono dalla Juventus. Di seguito la prima pagina: