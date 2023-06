De Laurentiis risponde a un tifoso che vuole Mourinho al Napoli: Il video diventa virale

De Laurentiis risponde in modo scherzoso a un tifoso che vuole vedere Mourinho come nuovo allenatore del Napoli. Scopri di più sulla risposta virale e i dettagli rivelati sulla futura scelta di gestione.

CALCIO NAPOLI. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, partecipa a una videochiamata sui social e discute del nuovo allenatore, svelando ulteriori dettagli sulla futura scelta di gestione.

“Vorrei sapere anch’io chi sarà il nuovo allenatore!”

Ernesto Colella, un tifoso del Napoli, ha avuto l’opportunità di interagire con il presidente del club, Aurelio De Laurentiis, durante una videochiamata.

Il video, che è stato poi condiviso su TikTok, mostra Colella che parla con De Laurentiis, ponendo una serie di domande e complimentandosi con il presidente. Quando Colella ha chiesto informazioni sul prossimo allenatore del club, De Laurentiis ha risposto: “Nuovo allenatore? Lo vorrei sapere anche io“.

Tifoso chiede Mourinho, De Laurentiis glissa

Uno dei momenti salienti del video è stato quando un tifoso ha espresso il desiderio di vedere José Mourinho come prossimo allenatore del Napoli.

Mourinho, conosciuto come “Lo Special One“, ha recentemente lanciato segnali alla tifoseria della Roma sul suo futuro. Tuttavia, De Laurentiis ha risposto in modo evasivo alla richiesta, sottolineando la sua fiducia nel processo di selezione dell’allenatore.

“Presidente vorrei ci portasse Mourinho” dice un tifoso (lo Special One ha lanciato segnali alla tifoseria della Roma sul suo futuro), ma De Laurentiis glissa e aggiunge”.

De Laurentiis parla del suo percorso nella scelta degli allenatori

Durante la videochiamata, De Laurentiis ha parlato del suo percorso nella scelta degli allenatori, ammettendo di aver sbagliato una sola volta – o forse due, ma il primo non era una sua scelta diretta. Ha esortato i tifosi a mantenere la calma, sottolineando che la scelta del giusto allenatore richiede una comprensione profonda dei meccanismi di uno spogliatoio.

“Ragazzi io ho sbagliato un solo allenatore in vita mia, anzi due, ma il primo non l’avevo scelto io, Donadoni, ndr. Vi dovete tranquillizzare perché voi non conoscete i meandri di quello che è uno spogliatoio e quindi chi lo conosce è in grado di scegliere il giusto allenatore. L’A16 ancora non l’ho presa…”.

Il mistero dell’erede di Spalletti

La questione dell’erede dell’attuale allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, rimane ancora un mistero. Tuttavia, con De Laurentiis che prende parte a videochiamate e risponde alle domande dei tifosi, i sostenitori del Napoli possono aspettarsi ulteriori dettagli in futuro.