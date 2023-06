De Magistris: “De Laurentiis non ha ancora liberato Giuntoli: vari scenari”

Raimondo De Magistris ritiene che Aurelio De Laurentiis non ha ancora liberato Cristiano Giuntoli: vari scenari all’orizzonte

Raimondo De Magistris, si sofferma sugli argomenti di calciomercato del Napoli nel corso di Radio Gol, in trasmissione a Radio Kiss Kiss Napoli: “Aurelio De Laurentiis non ha ancora liberato Cristiano Giuntoli. Questa settimana potrebbe essere quella giusta, ma si tratta di una trattativa ancora in evoluzione. La Juventus non ha un piano B: Giuntoli oppure si resta così. Il Direttore Sportivo ha già definito tutto con la Vecchia Signora, ma è chiaro che attende le mosse del presidente. A breve Tare verrà congedato da Claudio Lotito. La Lazio è nelle mani di Maurizio Sarri considerati i risultati conquistati e considerati i cattivi rapporti tra i due porteranno il club a fare a meno del dirigente”.

De Magistris si sofferma sui profili che possano sostituire Giuntoli

“Tare è un nome libero sul mercato, il Napoli potrebbe pensarci. Con Accardi ci sono stati dei contatti, Polito è un amico di famiglia. Per quello che concerne il discorso squadra, per Kim dobbiamo attendere luglio. Il Napoli vorrebbe tenerlo, rinnovargli il contratto, ma il coltello è dalla parte del manico del calciatore. Il Manchester United gli ha proposto un grosso ingaggio, Kim è propenso ad accettarlo”, ha aggiunto De Magistris.

Sul profilo del nuovo allenatore, il giornalista di TuttoMercatoWeb: “Ci sono stati dei contatti con Mancini, confermo e il ct ci ha pensato. Il mister tuttavia non si muoverà dalla Nazionale”.