Luciano Spalletti: “Napoli è una squadra costruita per amare il calcio! Il mio rapporto con i calciatori come una famiglia”

Luciano Spalletti parla del Napoli con amore

Archiviata la partita contro la Sampdoria, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli con affetto e passione della sua squadra e dell’ambiente in cui si trova.

Il sacrificio per lo scudetto

Secondo Spalletti, nonostante i sacrifici necessari per conquistare lo scudetto, serate come quella contro la Sampdoria ripagano ogni sforzo. ““I sacrifici fatti per lo scudetto? Tanti, ma serate come queste ti ripagano di tutto. Vorrei poter rimbalzare a tutti l’affetto e l’amore che mi è stato donato, sperando un giorno di rivedere ancora queste feste così.“, ha detto Spalletti.

Lasciare il segno a Napoli

Spalletti ha condiviso la sua percezione dei sentimenti dei tifosi napoletani nei suoi confronti, evidenziando il calore e l’entusiasmo dei giovani tifosi che desiderano foto e abbracci: “Ho lasciato il segno? Ho già percepito cosa pensano i napoletani di me, quando incontro maree di bambini che vogliono abbracciarmi e farsi le foto”.

Un’atmosfera familiare con i calciatori

Spalletti ha sottolineato l’importanza dell’atmosfera familiare che ha costruito con i calciatori. Ha descritto la squadra come un gruppo di “bravi ragazzi e persone sensibili“, sottolineando che l’ambiente familiare è stato un fattore chiave per il successo della squadra.

“Cosa ho detto alla squadra? Incredibile, è una squadra di bravi ragazzi e persone sensibili. Mi sono sentito come in famiglia ad essere con loro, e questo ha fatto la differenza. Ho detto qualcosa di particolare? Spero che questa festa e questa allegria al Napoli e a Napoli duri quanto più a lungo possibile”.

Un ciclo vincente per il Napoli?

Riguardo alle prospettive future della squadra, Spalletti si è mostrato ottimista, affermando che Napoli ha le basi per aprire un ciclo vincente. Ha elogiato la forza della società e il talento del gruppo di calciatori.

Si apre un ciclo a Napoli? Secondo me sì, la squadra è fortissima e la società è altrettanto forte. Ci sono persone competenti che ci lavorano, c’è un gruppo di ragazzi giovani fantastico, c’è la base e la sostanza di una città costruita per amare il calcio, ci sono tutte le componenti.

Il futuro della squadra

Spalletti ha parlato del futuro della squadra, sottolineando che, nonostante il calcio sia “una roba seria e difficile”, si trova in una situazione favorevole per lavorare, grazie al sostegno della proprietà e dei dirigenti del club.

La mia eredità? Secondo me è una situazione facile dove poter lavorare, però poi il calcio è una roba seria e difficile. Questa proprietà e questi dirigenti sapranno cosa fare.

Forza Napoli Sempre

Nel suo intervento, Luciano Spalletti ha riportato un messaggio positivo e di speranza per il Napoli, sperando che la festa e l’allegria attuali continuino a lungo. Ha chiuso con un grido di incoraggiamento: “Forza Napoli sempre e che Diego ci protegga”.