Spalletti a DAZN: “L’Addio al Napoli, il Prossimo Allenatore, e il Futuro

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. In un’intervista emozionante post-partita con DAZN, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha discusso la sua decisione di lasciare il club azzurro e ha condiviso le sue riflessioni sulla stagione appena conclusa.

“E’ una roba incredibile,” ha detto Spalletti, “da questa parte si riceve tutta questa felicità ed entusiasmo poi diventa difficile gestirla perché è troppa.” Parlando dei tifosi del Napoli, l’allenatore ha evidenziato la loro generosità e l’atmosfera vibrante che li caratterizza. “Sembra di essere nel cuore di Napoli che pulsa come un vulcano.”

Per quanto riguarda la sua decisione di lasciare il Napoli, Spalletti ha ammesso che sarà difficile allontanarsi. “Diventa difficile poter essere al livello di Napoli. Noi dobbiamo restituire quello che ci danno, ma dare lo stesso amore che ricevi diventa impossibile.” Ha ribadito che la sua decisione è stata ponderata e che non ci sono stati ripensamenti.

Anche se non sarà più in panchina, Spalletti ha sottolineato che continuerà a sostenere il Napoli. “Farò 10 metri dietro e andrò in tribuna a vederli. Anche da casa li vedrò sempre e farò il tifo per loro,” ha detto.

Guardando al futuro, l’allenatore ha riconosciuto che ci saranno momenti di nostalgia. “Vedere la squadra giocare l’anno prossimo, pensando che potevo essere lì, sicuramente un po’ di emozione me lo darà,” ha ammesso.

Infine, riguardo al suo successore, Spalletti ha offerto qualche consiglio. “Consigli ad un collega diviene difficile, ma gli direi di fidarsi di questi ragazzi che hanno qualità umana e calcistica. Facciano anche da soli che comunque sarà un bel vedere.”

Nel concludere l’intervista, Spalletti ha fatto riferimento a un tatuaggio come simbolo del suo tempo a Napoli. “Il tatuaggio sarà la mia bellissima cicatrice,” ha detto, un riconoscimento commovente e permanente della sua esperienza con il club azzurro.