Rileggi il Live Napoli-Roma 1-0: Conte si riprene il primo posto in classifica

Conte lancia il tridente con Politano e Kvara, Ranieri risponde con El Shaarawy e Pellegrini. La diretta su DAZN con Mancini e Stramaccioni.

Big match al Maradona dopo la sosta: il Napoli capolista di Antonio Conte sfida la Roma del neo tecnico Claudio Ranieri, subentrato a Juric. Fischio d’inizio alle 18:00, seconda sfida di cartello dopo Milan-Juventus di sabato.

NAPOLI-ROMA: SECONDO TEMPO

Finita. L’uomo voluto da Conte, Regala i tre punti al Napoli e la vetta della classifica.

90+1′ – Ammonizione per Cristante. Il Napoli prova a ripartire con Simeone che fa la sponda per Folorunsho. L’ex Verona pianta il corpo e subisce fallo da Cristante che viene ammonito.

Antonio Conte mette forze fresche dalla panchina. Folorunsho e Mazzocchi rilevano Anguissa e Politano.

Conte cambia ancora: fuori Lukaku dentro Giovanni Simeone

Primo cambio per il Napoli, fuori Kvara dentro Neres

GOL NAPOLI LUKAKU. Magnifica progressione di Di Lorenzo che serve un assist al bacio per Lukaku. Il gol dell’ex non manca mai!

La prima metà di gioco si conclude a reti bianche. Fin qui il Napoli è stato sicuramente più propositivo ma la Roma si è difesa bene evitando grossi rischi.

NAPOLI-ROMA: PRIMO TEMPO

Finisce il primo tempo

41′ Massa grazia Cristante dopo un plateale sgambetto su Di Lorenzo

29′ Pessimo Massa, l’arbitro non fischia un brutto fallo su Kvara, il georgiano resta a terra con una ferita al labbro inferiore.

l’arbitro non fischia un brutto fallo su Kvara, il georgiano resta a terra con una ferita al labbro inferiore. 26′ – Svilar respinge . Doppia occasione per il Napoli: prima McTominay scappa sulla destra e cercare il primo palo da posizione estremamente defilata trovando la respinta di Svilar, poco dopo Lukaku parte in profondità e tenta l’intervento in scivolata ma viene anticipato dall’uscita bassa del portiere.

. Doppia occasione per il Napoli: prima McTominay scappa sulla destra e cercare il primo palo da posizione estremamente defilata trovando la respinta di Svilar, poco dopo Lukaku parte in profondità e tenta l’intervento in scivolata ma viene anticipato dall’uscita bassa del portiere. 24′ – Rimpallo nell’area della Roma . Il Napoli spedisce un corner in area trovando l’intervento di Dovbyk. Nel tentativo di allontanare il pallone l’attaccante ucraino colpisce al volto Rrahmani che per poco non trova la porta in maniera fortuita.

. Il Napoli spedisce un corner in area trovando l’intervento di Dovbyk. Nel tentativo di allontanare il pallone l’attaccante ucraino colpisce al volto Rrahmani che per poco non trova la porta in maniera fortuita. 9′ – McTominay sul fondo . Il Napoli gira palla e trova il corridoio giusto per Di Lorenzo. Il cross del capitano azzurro non viene respinto bene dalla difesa e resta buono per Lukaku che la accomoda per McTominay, lo scozzese calcia in spaccata ma la manda sull’esterno della rete.

. Il Napoli gira palla e trova il corridoio giusto per Di Lorenzo. Il cross del capitano azzurro non viene respinto bene dalla difesa e resta buono per Lukaku che la accomoda per McTominay, lo scozzese calcia in spaccata ma la manda sull’esterno della rete. 2′ Cross di G. Di Lorenzo ben indirizzato verso Kvara che sfiora il gol

1′ Rimessa laterale dell’SSC Napoli nella propria metà campo

1′ Campo in ottime condizioni oggi, i giocatori potranno mostrare tutte le loro doti tecniche.

1′ I riflettori sono accesi, benvenuti all’incontro di questa sera! 1′ Calcio d’inizio del Roma, la partita è iniziata.

1′ L’arbitro fischia l’inizio della partita

LE FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, Olivera; McTominay, Lobotka, Aguissa; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Gilmour, Neres, Rafa Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Raspadori, Folorunsho.

ROMA (4-4-1-1): Svilar; Celik, N’Dicka, Mancini, Angelino; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pisilli; Pellegrini; Dovbyk Allenatore: Claudio Ranieri A disposizione: Marin, Ryan, Abdulhamid, Paredes, Hummels, Soulé, Dybala, Dahl, Le Fee, Baldanzi, Zalewski, Sangarè.

DOVE VEDERE LA PARTITA

Il match non sarà disponibile in chiaro ma solo su DAZN, con la telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. La diretta testuale sarà disponibile su Napolipiu.com con aggiornamenti in tempo reale.