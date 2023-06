Victor Osimhen, il nuovo Capocannoniere della Serie A, pazzo di Napoli: “Vincere qui è magnifico”- VIDEO

Victor Osimhen parla del suo amore per Napoli, della vittoria dello Scudetto e del titolo di capocannoniere della Serie A in una stagione memorabile.

CALCIO NAPOLI. Victor Osimhen, l’attaccante del Napoli, celebra il suo amore per la città e il suo orgoglio per la squadra che ha portato alla vittoria dello Scudetto. Il suo viaggio da Lagos a Napoli è un esempio di tenacia e passione, che lo rende una figura di ispirazione per chiunque.

Osimhen, con 25 gol nella stagione, è stato determinante nel successo del Napoli. Oltre allo Scudetto, la partita contro la Sampdoria potrebbe permettergli di aggiungere un altro trofeo alla sua già ricca collezione.

Nonostante le incertezze sul suo futuro a Napoli, Osimhen si gode il presente. Dalla compagnia degli amici, alla vista spettacolare sul Golfo di Napoli, alla calorosa accoglienza dei tifosi, la città di Napoli ha accolto a braccia aperte il nigeriano.

“Non c’è nulla di più bello di questo momento“, afferma Osimhen in un video pubblicato dal giornalista di soccernet.ng, Lolade Adewuyi. Il calciatore esprime la sua soddisfazione e gratitudine per la città che lo ha accolto a braccia aperte e per i tifosi che continuano a mostrargli un incredibile affetto e si definisce “la persona più orgogliosa”.

L’orgoglio nasce dal trionfo nello Scudetto con il Napoli, un titolo che ha contribuito a conquistare con il suo talento e la sua grinta. Ogni mattina, si sveglia con il sorriso sulle labbra, consapevole di aver partecipato a qualcosa di straordinario: “Quando sei abituato a vincere, una vittoria vale l’altra, ma qui ha un sapore diverso, nessuno dava il Napoli come favorito, quando vieni dal nulla e conquisti qualcosa di prestigioso, lo assapori fino in fondo”.

Questa stagione, contro tutte le previsioni, il Napoli ha conquistato lo Scudetto. Questo successo, frutto del duro lavoro e della dedizione di tutto il team, è stato particolarmente dolce per Osimhen, che è emerso dal nulla per raggiungere i vertici del calcio italiano.

Vivere questo successo a Napoli ha un sapore speciale per lui. Osimhen sottolinea come ogni giorno vicino casa sua ci siano fuochi d’artificio, un continuo festeggiare che rende unica l’atmosfera della città. Una città che lo ha adottato e che Osimhen, con la sua forza e la sua umiltà, ha saputo conquistare.

Osimhen nuovo capocannoniere della Serie A

Osimhen è il nuovo capocannoniere della Serie A, titolo che gli sarà ufficialmente consegnato prima della partita Napoli-Sampdoria. Prende il testimone da Ciro Immobile della Lazio, diventando il quarto attaccante del Napoli a conquistare questo prestigioso riconoscimento dopo Maradona, Cavani e Higuain.

Scarpa d’Oro: Osimhen supera Lewandowski

Osimhen si trova al quinto posto nella classifica della Scarpa d’Oro, davanti a Lewandowski. Nonostante la concorrenza di calciatori del calibro di Haaland, Kane e Mbappè, il nigeriano si è fatto spazio tra i migliori marcatori d’Europa, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria capacità realizzativa.