Vessicchio: “Spalletti sarà il nuovo allenatore della Juventus”

Il giornalista Sergio Vessicchio rilascia un’indiscrezione su un possibile arrivo di Luciano Spalletti alla Juventus. Secondo Vessicchio, De Laurentiis avrebbe costretto Spalletti a rimanere fermo per una stagione.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Sergio Vessicchio, giornalista di fede juventina, lancia un’indiscrezione che fa tremare l’ambiente calcistico italiano. In un video recentemente postato su YouTube, l’esperto di calcio ha affermato che Luciano Spalletti avrebbe pianificato di prendere le redini della Juventus, ma non nell’immediato futuro. La rivelazione, però, al momento non ha alcun riscontro ufficiale.

Secondo quanto riportato da Vessicchio, la mossa sarebbe stata rivelata da un tifoso della Roma e amico intimo di Spalletti, il cui nome però è rimasto segreto. “Mi ha confidato che Spalletti andrà alla Juve, ma non quest’anno. De Laurentiis lo avrebbe obbligato a rimanere fermo per una stagione“, ha affermato il giornalista. Questa situazione potrebbe portare ad un terzo anno di gestione di Allegri, un’ipotesi che richiama la situazione vissuta in passato con Sarri.

Vessicchio ha poi richiamato alla memoria un episodio cruciale: la vittoria del Napoli a Torino grazie al gol di Koulibaly. “Quella sera stessa Paratici e Nedved chiesero a Sarri di venire a Torino, ma De Laurentiis bloccò tutto, permettendogli solo di andare all’estero. Sarri finì quindi al Chelsea e solo l’anno successivo si trasferì alla Juventus“, ha spiegato Vessicchio.

Tuttavia, queste dichiarazioni provocatorie non sono le uniche che hanno messo Vessicchio al centro delle attenzioni. Il giornalista ha infatti rilasciato una critica molto forte all’attuale allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, paragonandolo alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki: “È stato come una bomba atomica per la Juventus, ha distrutto tutto ciò che c’era da distruggere”.