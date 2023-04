Vessicchio: “Il Napoli ha truffato. Rischia la Serie C e la revoca Scudetto” – VIDEO

Il giornalista Sergio Vessicchio parla dell’affare Osimhen e delle conseguenze che potrebbe comportare per il Napoli.

Il giornalista Sergio Vessicchio ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita Juventus-Napoli, conclusasi con la vittoria della squadra partenopea. Secondo Vessicchio, il Napoli rischia di finire in Serie C se verrà confermata la presunta truffa legata all’affare Osimhen. In tal caso, anche lo Scudetto conquistato dalla squadra azzurra potrebbe essere revocato.

Le parole del giornalista, riportate sul suo canale Youtube, hanno scatenato numerose discussioni. Durante la partita, i tifosi del Napoli avevano intonato cori contro quelli della Juventus, augurando loro una retrocessione in Serie B. Secondo Vessicchio, però, se verrà fatta luce sulla questione legata ad Osimhen, il Napoli rischia di retrocedere addirittura in Serie C.

“I tifosi del Napoli urlavano dagli spalti all’indirizzo dei tifosi della Juventus tornerete in Serie B, ma se l’affare Osimhen viene studiato bene dagli organi inquirenti il Napoli finirà in Serie C, su Osimhen non c’è una plusvalenza, ma una truffa”.

L’affare Osimhen, secondo il giornalista, sarebbe un vero e proprio raggiro. Uno dei tre calciatori coinvolti nell’affare avrebbe già confessato, e la Procura di Lille starebbe conducendo un’indagine sulla questione. Vessicchio è convinto che se verranno approfondite le indagini, il Napoli finirà in Serie C e perderà anche lo Scudetto conquistato.

“Si tratta di un vero e proprio raggiro, è un falso in bilancio. Uno dei tre calciatori coinvolti nell’affare ha confessato, si tratta di Liguori. La Procura di Lille sta indagando. Se però si mette tutto a tacere finisce tutto a tarallucci e vino, ma se invece s’indaga in modo profondo il Napoli finisce in Serie C e gli viene revocato anche lo Scudetto”.

È bene precisare che le dichiarazioni del giornalista sono frutto di congetture personali, Il Napoli per il caso Osimhen dal punto di vista della giustizia sportiva non rischia nulla, come ha recentemente confermato l’avvocato Chiacchio.

Il giornalista di fede bianconera, ha evidentemente confuso i processi a carico della Juventus: Club amici, questione stipendi e plusvalenze, con le VOCI sul Napoli. A questo punto viene da chiedersi: Se il Napoli per il “caso”Osimhen rischierebbe la C, la Juventus con tre processi dovrebbe essere Radiata immediatamente.

Al caro Vessicchio, consigliamo vivamente di guardare in casa propria se vuole parlare di processi e retrocessioni.