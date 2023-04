Chiacchio: “Osimhen, il Napoli non rischia nulla. Vi spiego il motivo. Sanzione Juve sarà pesante”

L’avvocato Edoardo Chiacchio parla del caso Osimhen del Napoli, ma anche della possibile nuova penalizzazione per la Juventus.

Il legale ai microfoni di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello dice: “Non sono affatto meravigliato, avevo previsto che tra le tre possibilità del Collegio di Garanzia quello del rinvio al CAF sarebbe stato il più probabile. La Corte dovrà prendere atto di quali punti sono stati censurati, quindi dovrà rivedere e rideterminare la sanzione che, secondo il mio modesto parere, non sarà blanda. Solo nel caso in cui non fosse afflittiva, si può pensare di adottare un provvedimento per la prossima stagione.

Questi 15 punti serviranno psicologicamente ai calciatori che si trovano terzi in classifica. Perché alla Juventus è stato contestato l’art.4 e non l’art.31? L’attività inquirente spetta solo a Chiné. L’art.4 è molto più ampio nel perimetro sanzionatorio, non esclude che i giocatori possano essere coinvolti. Questione Osimhen? Napoli già prosciolto, dovrebbero esserci solo fatti nuovi e clamorosi. Il Napoli potrebbe essere condannato solo con ricorso per revocazione. Quest’indagine si concluderà dopo l’inizio del prossimo campionato, a mio avviso“.