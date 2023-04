Campionato annullato in Serie A per la sentenza Juve, la previsione dell’ex magistrato. Napoli senza scudetto?

Penalizzazione Juve tra nuova sentenza e motivazioni si arriverà a giugno, l’ex magistrato: “Campionato Serie A può essere annullato“.

Il grande pasticcio della giustizia sportiva italiano è servito, l’ennesimo. Ancora una volta protagonista assoluta è la Juventus con la questione plusvalenze. Al momento la penalizzazione di 15 punti per la Vecchia Signora è stata cancellata, ma il Collegio di Garanzia del Coni ha rimandato la palla alla Corte Federale che dovrà emettere un nuovo giudizio di secondo grado, quindi la classifica di Serie A può ancora cambiare.

Serie A: rischio campionato annullato?

I tempi della giustizia sportiva sono veramente molto ingarbugliati, anche perché vanno a interfacciarsi con una stagione in corso. Praticamente tra pubblicazione delle motivazioni, nuovo verdetto della corte federale, tempi per istruire un nuovo procedimento ecc, si arriverà almeno a giugno per sapere se ci sarà la penalizzazione per la Juve, solo per il caso plusvalenze. Poi c’è tutto il filone della vicenda stipendi. Questo non bloccherà del tutto i ricorsi, perché c’è sempre lo spettro del ricorso al Tar.

«Ma chi oggi parla di un campionato falsato, cosa peraltro vera – spiega un ex magistrato e consulente della Figc -, non può addossare la responsabilità al Collegio di garanzia, perché essa è del sistema. Non si cambiano le regole durante il gioco…» viene scritto su Libero.

Poi si legge ancora: «Serve un garante che potrebbe essere il Ministro – dice l’ex magistrato di prima in una seconda, ma brevissima telefonata -. Rendiamoci conto che finora si è parlato solo di Juventus e siamo al punto che siamo, ma ci sono altre società coinvolte in tutta questa faccenda. Altro che campionato falsato, non vorrei che alla fine venisse annullato. E ciò sarebbe un peccato per alcune squadre che quest’anno hanno regalato ai tifosi risultati e un bel gioco».