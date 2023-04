Calabria: “La qualificazione l’abbiamo meritata noi. I fuochi a Napoli? mi sono fatto una risata”

Davide Calabria, capitano del Milan, parla della sfida contro l’Inter in Champions League e della qualificazione con il Napoli.

Il capitano del Milan, Davide Calabria, è stato intervistato da DAZN nel format “1 vs 1” e ha parlato della prossima sfida contro l’Inter in Champions League, definendola una sfida affascinante e bellissima. Calabria ritiene che il Milan si sia meritato la qualificazione sul campo e non vede l’ora di affrontare la gara, ma allo stesso tempo invita la squadra a non distrarsi e a concentrarsi sul campionato.

Riguardo alla qualificazione con il Napoli, Calabria ha sottolineato lo spirito di sacrificio e l’altruismo della squadra, che è stata unita e ha saputo soffrire insieme nei momenti di difficoltà durante la gara. Il giocatore ha poi commentato con ironia i fuochi d’artificio dei tifosi del Napoli nei pressi dell’hotel in cui alloggiava la squadra, dicendo di essersi svegliato, aver riso e poi essersi rimesso a dormire.

“La qualificazione l’abbiamo meritata noi. I fuochi d’artificio dei tifosi del Napoli nei pressi dell’hotel in cui abbiamo alloggiato? Si, li ho sentiti sinceramente: mi son svegliato, mi son fatto una risata e son tornato a dormire“.

Infine, Calabria ha parlato della sfida con Khvicha Kvaratskhelia, definendola una sfida che lo ha “gasato”, apprezzando il giocare contro avversari del livello di Kvaratskhelia e sottolineando il talento del giovane calciatore.

“Sicuramente la sfida mi ha gasato, mi piace giocare contro giocatori del livello di Khvicha Kvaratskhelia: parliamo di un ragazzo appena arrivato in serie A che sta dimostrando di essere un futuro fenomeno e già tutt’ora è stato il migliore in campionato”.

Il giocatore del Milan non ha fatto cenno ai sette errori arbitrali che hanno condizionato a favore del Milan la doppia sfida con il Napoli, la grandezza di un calciatore sta anche nell’evitare di deridere l’avversario, sapendo che gli errori arbitrali possono essere stati determinanti per la vittoria.