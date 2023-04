Napoli e Georgia, così lontane ma così vicine. La nuova iniziativa targata Kvaratskhelia

Il club azzurro si espande in Georgia grazie alla presenza di Khvicha Kvaratskhelia. Scopriamo tutti i particolari della nuova iniziativa sorta nel paese caucasico.

Il Napoli sta valutando l’apertura di un’accademia in Georgia, come anticipato dal giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia attraverso i social. Secondo quanto riportato, i negoziati sarebbero già iniziati. Questa partnership sarebbe motivata dalla presenza di Khvicha Kvaratskhelia, calciatore georgiano che gioca attualmente con il Napoli e che sta disputando una grande stagione. Insieme ad Osimhen e agli altri, sta conducendo la squadra verso la conquista del terzo scudetto della sua storia.

“Il Napoli ha in programma di aprire un’accademia in Georgia. I negoziati sono già iniziati”, si legge sul profilo Twitter di Dachi Tsurtsumia. Grazie alla presenza di Kvaratskhelia a Napoli, la popolazione georgiana si è appassionata alla squadra azzurra e sono sempre più i tifosi che seguono le partite del Napoli. Al momento non ci sono ulteriori dettagli sull’iniziativa del club, ma nei prossimi giorni potrebbero emergere nuove informazioni.