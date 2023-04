Guardiola: “Napoli gioco fantastico, vincerà lo scudetto. Non può essere criticato”

Pep Guardiola parla del Napoli ed esalta il gioco della squadra di Luciano Spalletti, nonostante l’eliminazione dalla Champions League.

L’allenatore del Manchester City anche nella giornata di ieri aveva detto: “Bisogna criticare il Napoli perché eliminato? No, non lo faccio“.

Napoli, le parole di Guardiola

Il tecnico spagnolo è stato intervistato da Gazzetta dello Sport e si è soffermato anche sulla squadra di Spalletti.

Partiamo allora dall’altra semifinale, il derby di Milano. Se l’aspettava o è stupito di

rivedere Inter e Milan di nuovo ai vertici dell’Europa?

«Ho visto il match di martedì sera di Napoli e gli azzurri mi hanno impressionato. Quelle contro il Milan sono state partite sempre molto combattute quest’anno. Si vince o si perde per margini talmente ristretti che poi però fanno la differenza. Adesso si deve dire che il Napoli è una brutta squadra perché è fuori dalla Champions League? No, perché io li ho visti e sono rimasto impressionato per come hanno giocato. Il Napoli vincerà lo scudetto. E vedremo l’anno prossimo che cosa farà di nuovo in Champions League».

Onore agli sconfitti, prima di tutto allora. Ma poi riflettori sul derby di Milano.

«Il Napoli è tanto avanti in campionato rispetto al Milan, e la gente crede che in Champions League sia la stessa cosa. Ma invece il Milan in Europa cambia il chip. È un club come il Bayern Monaco che ho appena incontrato e che conosco bene, nel passato sono stati grandi, non so quante coppe abbiano vinto. Ricordo Arrigo Sacchi,

Fabio Capello, Franco Baresi, Paolo Maldini, Costacurta… Insomma, loro sono la storia… E conta. Per questo queste squadre sono così forti».

Ma “questo” Milan come l’ha visto?

«Anche il Milan di Napoli ha giocato bene, ha vinto in campionato, ha vinto in Europa all’andata 1-0, poi l’1-1 dell’altra sera con un rigore per il Napoli che poteva essere dato. Ripeto, è stato un match molto combattuto»