Napoli, le parole di Spalletti per battere la Juve. Arriva un’ottima notizia

Il Napoli gioca domenica 23 aprile la sfida con la Juventus, Spalletti ha tre assenti: Politano, Mario Rui e Rrahmani.

Accantonare immediatamente la sconfitta con il Milan, perché domenica c’è un’altra sfida al top, contro la Juventus. L’obiettivo del Napoli è chiaro, ma non semplice. Le scorie della sconfitta si faranno sentire a livello psicologico e fisico.

In casa azzurra si fa la conta degli infortunati: Politano, Rrahmani e Mario Rui non ci saranno e quindi toccherà sostituirli, pronti Lozano, Olivera e Juan Jesus, anche se Ostigard pure ha dato indicazioni positive. Ma secondo quanto scrive Repubblica arrivano altre buone indicazioni per Spalletti da Castel Volturno. La condizione fisica dei giocatori in questi giorni è apparsa in netto miglioramento, in contrasto con l’opacità vista dopo la sosta per le Nazionali.

Spalletti ed il suo staff hanno caricato il gruppo: ricominciamo, è la parola d’ordine. Il tecnico chiede di riprendersi immediatamente per conquistare il più presto possibile le quattro vittorie che servono per portare il Napoli alla vittoria dello scudetto e “materializzare quell’immagine bella che abbiamo davanti“.