Napoli, con la Juve l’ultimo turn-over: ecco i cambi di Spalletti per il big match di stasera all’Allianz Stadium

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, potrebbe effettuare qualche cambio di formazione per la gara contro la Juventus di domenica sera. A riferirlo è l’edizione odierna de Il Mattino. “Oggi, dunque, sarà giorno libero per tutti ma non per Osimhen che avrà una seduta di terapia e massaggi straordinari, proprio per essere in condizione domenica a Torino senza correre il rischio di una ricaduta. Per la formazione è ancora presto, ma Elmas scalpita di nuovo”.

Spalletti dovrebbe inserire dal primo minuto Ostigard ed Elmas

Nel match contro la Juventus Luciano Spalletti potrebbe far rifiatare diversi atleti che negli ultimi giorni hanno dovuto sostenere un tour de force con tante sfide tra Serie A e Champions League. Ragion per cui domenica sera si potrebbe assistere a numerosi cambi in formazione: “Tornano Anguissa e Kim e poi ci sarà bisogno di un altro turnover. L’ultimo: perché senza coppe, Spalletti non lo farà più, almeno fino alla conquista aritmetica del tricolore. A Torino, al fianco di Kim potrebbe giocare Ostigard anche perché per Juan Jesus altrimenti sarebbe la terza partita consecutiva in otto giorni”, riferisce il quotidiano campano.