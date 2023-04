“Thiago Almada ad un passo dal Napoli. Grande colpo di Giuntoli”: l’anteprima

Radio Kiss Kiss Napoli lancia l’anteprima: “Thiago Almada ad un passo dal Napoli. Grande colpo di Giuntoli”

È sempre calciomercato, anche quando parecchio all’apertura della finestra estiva. Valter De Maggio, nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss, fa un annuncio importante sul mercato del sodalizio campano. Il giornalista sorprende tutti e dichiara: “A me risulta che il trequartista 21enne Thiago Almada sia vicinissimo al Napoli. Mi dicono anche che l’affare sia in dirittura di arrivo. Credetemi: è un grande colpo, l’ennesimo, di Giuntoli. Infiammerebbe il Maradona”.

De Maggio lancia l’indiscrezione su Thiago Almada al Napoli

Valter De Maggio lancia l’indiscrezione che poi viene confermata dall’operatore di mercato Andrea D’Amico: “Sì, risulta anche a me che a Cristiano Giuntoli piaccia tantissimo. Chiarisco però che non sono io il suo procuratore”. De Maggio ha poi rilanciato: “Possiamo dire che il Napoli l’abbia già preso?”. D’Amico ha risposto con una risata che, probabilmente, vale come una conferma. Il Napoli sarebbe davvero a un passo dall’argentino 21enne dell’Atlanta United (club che milita in MLS).

Infine Paolo Del Genio, che conosce per bene il suo profilo, compie l’identikit: “Si tratta di un atleta di 1.71cm che può svolgere quattro ruoli: mezzala destra, mezzala sinistra, esterno d’attacco destro ed esterno d’attacco sinistro. È bravo nel dribbling, accelerazione e cross”.