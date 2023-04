Giuntoli: “Vogliamo scrivere la storia. In contatto con gli agenti di Kvaratskhelia”

Il direttore sportivo del SSC Napoli, Cristiano Giuntoli, ha parlato della partita di Champions League contro il Milan e della questione del contratto di Kvaratskhelia.

Il direttore sportivo del SSC Napoli, Cristiano Giuntoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset prima della partita di Champions League contro il Milan, affermando che l’obiettivo della squadra è quello di fare la storia.

“Stasera dobbiamo pensare solo al campo, a fare una grande gara e cercare di fare la storia. E’ una giornata molto bella ed è una gara indimenticabile per i nostri tifosi perché questo match può proiettarci in semifinale, un obiettivo che non avremmo mai pensato di poter credere qualche mese fa“.

Riguardo alla questione del contratto di Khvicha Kvaratskhelia, il calciatore georgiano del Genoa corteggiato dal Napoli, Giuntoli ha dichiarato che sono in costante contatto con gli agenti dei propri giocatori, ma che per il momento la priorità è concentrarsi sulla partita contro il Milan.

“Khvicha ha già dimostrato di essere un elemento importante, quindi stasera conta solo il gruppo e la concentrazione sui nostri obiettivi“, ha affermato Giuntoli, esprimendo la fiducia della squadra nella propria forma fisica e mentale, migliorata rispetto alla partita di andata.

Inoltre, il direttore sportivo ha sottolineato l’importanza dell’atmosfera del Maradona, riferendo che la partita di questa sera sarà indimenticabile per i tifosi, perché può portare il Napoli in semifinale, un traguardo che fino a poco tempo fa sembrava irraggiungibile.